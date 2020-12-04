Слушатели детских технопарков Москвы стали победителями международных конкурсов

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Слушатели детских технопарков Москвы стали победителями и призерами российских и международных конкурсов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина напомнила, что всего в столице действует 18 детских технопарков. Ежегодно в них обучаются более 150 тысяч школьников.

— Мы рады тому, насколько высокий уровень подготовки показывают ребята: каждый год они становятся победителями и призерами не только на крупных российских, но и на международных соревнованиях, — отметила Наталья Сергунина.

Слушательница детского технопарка «Альтаир» Анна Левченко стала одним из четырех победителей на Международном онлайн-форуме научной молодежи «Шаг в будущее» в номинации «Абсолютное первенство». Ее наградили за лучший проект в области наук о жизни. Он посвящен развитию генетических методов лечения наследственных и приобретенных заболеваний.

Еще один выпускник детского технопарка «Альтаир» — Федор Седов из школы № 1329 стал победителем другого международного конкурса научно-исследовательских и инженерно-технических проектных работ под названием «Ученые будущего». Он занял первое место в номинации «Программирование» с проектом «Wavenote — приложение умных заметок для музыкантов». Высокие результаты показала на международном конкурсе ученица 11-го класса школы № 1411 Мария Шилова. Она прошла подготовку в детском технопарке равных возможностей Российского государственного социального университета. Школьница заняла первое место в соревновании «Аддитивное производство» среди участников из России и второе место в общем зачете на международном чемпионате профессионального мастерства BRICS Future Skills Challenge.

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