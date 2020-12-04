«Чудо-женщина»: Серябкина восхитила фанатов чувственными снимками в белом топе

Фото: instagram.com/seryabkina

Российская певица Ольга Серябкина снова поразила фанатов своей фигурой в Instagram-аккаунте. На снимках артистка встала в дверном проеме гардероба в белом топе, черных штанах и с золотыми украшениями на шее.

— Опять поняла, что некоторые вещи лежат не ношенными уже не один год (хотя я регулярно его разбираю). И мне все это время было жалко с ними расстаться, потому что это классные бренды, — поделилась Серябкина.

Кроме того, экс-участница группы Serebro призналась, что решила попрощаться со своими старыми брюками и футболками после осознания, что она не хочет наполнять свой дом ненужным хламом.

Поклонники звезды с сочувствием отнеслись к сокращению гардероба своего кумира, а также поразились прекрасной фигуре Ольги Серябкиной: «Ауф! Чудо-женщина»; «Ты кайф»; «Просто нет слов. Что за мадам».

Напоминаем, что Ольга Серябкина получила известность, став участницей группы Serebro в 2006 году. Однако в 2019-м артистка решила покинуть коллектив, занявшись сольной карьерой.

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