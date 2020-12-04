Более 78,2 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За сутки в России провели еще 533 тысячи тестов на COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу, 4 декабря.

По данным портала, всего с начала пандемии в РФ было выполнено более 78,2 миллиона лабораторных исследований на инфекцию.

При этом 524 489 человек остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие ковида.

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