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Более 78,2 миллиона тестов на коронавирус провели в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 78,2 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Ростислав Зубков

Здоровье

За сутки в России провели еще 533 тысячи тестов на COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу, 4 декабря.

По данным портала, всего с начала пандемии в РФ было выполнено более 78,2 миллиона лабораторных исследований на инфекцию.

При этом 524 489 человек остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие ковида.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Запись на вакцинацию от COVID-19 для врачей, учителей и соцработников открыли на mos.ru

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