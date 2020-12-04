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Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в ЮАР
Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Dasen Thathiah

Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в ЮАР

Ростислав Зубков

В мире

На нефтеперерабатывающем заводе на юго-востоке ЮАР прогремел мощный взрыв. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщила местная новостная служба News24.

По словам представителя спасательной службы провинции Квазулу-Натал Роберта Маккензи, ЧП произошло на предприятии компании Engen в районе города Дурбан. На место происшествия выехали медики.

Согласно сведениям радиостанции EWN, госпитализированы по меньшей мере шесть человек. Едкий дым от возникшего после взрыва пожара травмировал дыхательные пути пострадавших, но их состояние стабильное.

Отметим, что южноафриканская Engen является одной из ведущих компаний Африки по переработке сырой нефти. Она работает на рынках 30 стран континента. Ее завод в Дурбане — один из самых крупных в ЮАР.

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