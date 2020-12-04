Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в ЮАР

Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Dasen Thathiah

На нефтеперерабатывающем заводе на юго-востоке ЮАР прогремел мощный взрыв. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщила местная новостная служба News24.

По словам представителя спасательной службы провинции Квазулу-Натал Роберта Маккензи, ЧП произошло на предприятии компании Engen в районе города Дурбан. На место происшествия выехали медики.

Согласно сведениям радиостанции EWN, госпитализированы по меньшей мере шесть человек. Едкий дым от возникшего после взрыва пожара травмировал дыхательные пути пострадавших, но их состояние стабильное.

Videos and pictures of a massive fire at the Engen refinery in Durban South coming through. This follows an explosion there. Emergency services personnel are at the scene. #eNCA pic.twitter.com/CMWVlNYKWt — Dasen Thathiah (@DasenThathiah) December 4, 2020

Отметим, что южноафриканская Engen является одной из ведущих компаний Африки по переработке сырой нефти. Она работает на рынках 30 стран континента. Ее завод в Дурбане — один из самых крупных в ЮАР.

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