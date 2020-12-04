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Уборщица уволилась из школы в Хабаровске после потасовки с учеником
Фото: официальный сайт мэра Москвы

Уборщица уволилась из школы в Хабаровске после потасовки с учеником

Ростислав Зубков

Общество

Уборщица хабаровской школы уволилась по собственному желанию после драки со школьником. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил начальник отдела управления образования городской администрации Алексей Соболев.

Ранее в Сети появилось видео фрагмента драки подростка и сотрудницы образовательного учреждения. На кадрах видно, как женщина нецензурно бранит мальчика, тот в ответ «тыкает» ей и обвиняет ее в том, что от нее пахнет перегаром. В свою очередь уборщица дает пощечину школьнику, он в ответ также ударяет ее по лицу. СК вскоре завел на женщину уголовное дело о побоях.

Соболев уточнил, что инцидент произошел рано утром 3 декабря, в четверг, в 49-й школе Хабаровска между уборщицей и семиклассником. Последний попросил у женщины ключи от кабинета, однако, поскольку уроки начинались только через час, она ответила отказом.

— Случился конфликт, о котором сотрудница сообщила соцпедагогу, та обещала разобраться, — сказал начальник отдела управления образования горадминистрации.

Тем не менее, продолжает Соболев, уборщица не дождалась беседы учителя с молодым человеком и вступила с ним сначала в словесную перепалку, а потом и в потасовку. Почему у нее лопнуло терпение, не известно.

Руководитель школы Вера Абросимова заявила, что уборщица почти десять лет исправно работала, состояла на хорошем счету и в пьянстве уличена не была.

— Как рассказала директор, уволившаяся сотрудница работала за троих. Очень сложный сейчас график у техперсонала в связи с пандемией, нагрузка увеличилась, видимо, сказалась усталость на сотруднице, — цитирует РИА Новости своего собеседника.

Вокруг поведения мальчика, о котором отзываются преимущественно положительно, возникло много споров. С одной стороны, одноклассники и их родители поддерживают его, с другой, находятся люди, которые солидарны с уборщицей, говорит Егоров. Он добавил, что в ближайшие несколько дней в отношении школы и директора будет проведена проверка.

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