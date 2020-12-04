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«Счастливые лица»: Брухунова опубликовала редкое фото с Петросяном
Фото: Скриншот instagram.com/bruhunova

«Счастливые лица»: Брухунова опубликовала редкое фото с Петросяном

Захар Чайченко

Звезды

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в своем Instagram-аккаунте опубликовала совместное фото с мужем.

Жена Петросяна разместила на своей странице фото из примерочной. Перед подписчиками Брухунова предстала в стильной кожаной панамке, белой водолазке и темных штанах. Позади нее на снимке в черной кепке стоит ее знаменитый супруг.

— Семейный лайфстайл, — написала Брухунова в подписи под фотографией.

Подписчики оценили модный наряд жены юмориста и подчеркнули, что пара очень гармонично смотрится вместе.

«Вот это панама»; «И даже маски не спрячут ваши счастливые лица»; «Наконец-то совместное фото», — написали они.

Ранее Татьяна Брухунова рассказала в своем Instagram-аккаунте, что начинает свой день с похода в Покровский монастырь.

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семьяЕвгений ПетросянТатьяна Брухунова
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