Сергей Собянин рассказал о строительстве новых станций МЦД

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о строительстве новых станций Московских центральных диаметров (МЦД). Этим он в пятницу, 4 декабря, поделился с горожанами в своем блоге.

По словам главы города, в Москве скоро появится более 10 новых станций. Среди них «Петровско-Разумовская», «Щукинская», «Марьина Роща», «Печатники», «Аминьевская», «Минская», «Поклонная», «Кутузовская», «Тестовская» («Камушки»).

Мэр столицы добавил, что строительство новых станций является приоритетом для правительства Москвы и региона.

— Многие из этих станций откроются уже в 2021–2022 годах и сделают город ближе, а дорогу — комфортнее для тысяч москвичей и жителей Подмосковья, — уточнил Собянин.

Он отметил, что для наземного метро нужны обновленные комфортные поезда и привлекательная тарифная система.

Ранее глава города рассказал о рекордном объеме работ на железнодорожных узлах в Москве.

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