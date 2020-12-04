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Москва перевыполнила план по вводу недвижимости в 2020 году
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Москва перевыполнила план по вводу недвижимости в 2020 году

Юлия Ямпольская

Город

Свыше 8,6 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения построили в столице с начала 2020 года. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, эта цифра превышает установленный план. По его словам, на данный момент сдано порядка 3,9 миллиона «квадратов» жилья, передает Интерфакс.

Бочкарев также добавил, что кроме жилья и социальных объектов с начала 2020 года ввели в эксплуатацию 14 административно-деловых комплексов, десять гостиниц, более десяти складов и коммунальных объектов.

Уточняется, что годовой план ввода жилья (3,6 миллиона квадратных метров) столица перевыполнила уже в конце ноября 2020 года.

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