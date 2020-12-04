Общественно-производственный кластер появится в столичном районе Капотня

Фото: www.sobyanin.ru / Личный блог мэра Москвы Сергея Собянина

Россия, Москва, Чагинская улица, 6Ас1 Карта всех событий

Согласно комплексному развитию территории предполагается создание общественно-производственного кластера в столичном районе Капотня. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, по адресу улица Чагинская, дом 6а, будет осуществляться комплексное развитие территории с размещением новой общественно-производственной застройки.

— Данный проект послужит мощным толчком для развития территории и вовлечения в городскую среду, а также появится возможность создания новых рабочих мест, — уточнила Княжевская.

На данный момент на территории находятся устаревшие непрофильные предприятия, гаражи и здания общественного назначения.

Уточняется, что на сайте проекта «Активный гражданин» в разделе «Общественные обсуждения» в период с 30 ноября по 13 декабря 2020 года пройдут обсуждения данного проекта.

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