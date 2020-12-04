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Украина отреагировала на сообщения о стрельбе у границы с Россией
Фото: https://pixabay.com/

Украина отреагировала на сообщения о стрельбе у границы с Россией

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Государственная пограничная служба Украины ответила на сообщения о стрельбе у границы с Российской Федерацией. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства в пятницу, 4 декабря.

Отмечается, что пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей России. Российская сторона не информировала украинских пограничников о каких-либо нестандартных ситуациях на общем участке границы. В настоящее время ведется проверка участка, на котором могло произойти нарушение границы.

Ранее ФСБ РФ сообщила, что трое человек с оружием пытались прорваться в Россию с Украины. Они оказали сопротивление и начали стрелять. В свою очередь пограничники открыли ответный огонь. В результате один из нарушителей погиб, двое обратились в бегство.

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