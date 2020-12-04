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«Не позволю гадить в моем доме!»: Бузова резко ответила на оскорбления Самбурской
Фото: instagram.com/buzova86

«Не позволю гадить в моем доме!»: Бузова резко ответила на оскорбления Самбурской

Захар Чайченко

Звезды

Российская певица Ольга Бузова ответила на критику актрисы Настасьи Самбурской в своем Instagram-аккаунте. Телеведущую возмутили оскорбления Самбурской в адрес участников проекта «Дома-2».

— Я не позволю гадить в моем доме! Мои хорошие, вы знаете, что проект, который я веду уже 16 лет, стал моим вторым домом. И что я вижу и слышу?! Кому-то вновь нужен хайп и пиар! Потому что никто больше не платит хороших гонораров, время сложное, и человек решил вылить грязь прямо «нам под дверь», — написала Бузова.

По словам певицы, Самбурская оскорбила не только тех, кто принимает участие непосредственно в съемках данного проекта, а также поиздевалась над всей аудиторией телешоу: молодыми мамочками, бабушками, детьми, семейными парами и другими любителями «Дома-2».

Кроме того, артистка вступилась за честь отдельных значимых фигур данного шоу: ведущих Ксению Бородину, Ольгу Орлову, Андрея Черкасова и Влада Кадони.

В заключение Бузова попросила Самбурскую в следующий раз высказывать все ей в лицо, а не на просторах социальных сетей.

Напомним, ранее Анастасия Самбурская назвала проект «Дом-2» и его бывших ведущих «днищем», а также саркастично отметила, что Ольга Бузова может запеть «ее до смерти».

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телепроект «Дом-2»Ольга БузоваНастасья Самбурская
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