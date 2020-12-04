Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Почти 470 тысяч квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в центре Москвы с начала года. Такие данные привели в столичном комитете государственного строительного надзора в пятницу, 4 декабря.

— За 11 месяцев 2020 года в Центральном округе Москвы введено в эксплуатацию 16 объектов недвижимости общей площадью 467 тысяч квадратных метров без учета реконструкции объектов, — отметили в ведомстве.

В частности, были сданы детско-взрослая поликлиника в Большом Строченовском переулке, офисное здание во Втором Троицком переулке, ряд жилых домов в Большом Козихинском и Большом Ордынском переулках и на улице Мантулинской, многофункциональный комплекс на Смоленской площади, комплекс зданий Следственного комитета РФ в Техническом переулке и другие объекты.

Также с января 2020 года было осуществлено 480 проверок объектов, включая площадку реставрации кинотеатра «Художественный» на Арбатской площади, новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова» на улице Дурова, социальные объекты, жилые дома, социальные объекты и так далее.

Специалисты оформили свыше 600 протоколов об административных нарушениях в области строительства, 510 рассмотрели в Мосгосстройнадзоре и судах. В результате было выписано почти 30,8 миллиона рублей штрафов, передает агентство городских новостей «Москва».

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