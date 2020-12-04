Более 45 тысяч резидентных разрешений на парковку оформили в столице

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Автовладельцы оформили свыше 45 тысяч резидентных разрешений на парковку с начала года. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе «Московского паркинга».

Уточняется, что 44 процента обращений было подано с помощью официального портала мэра Москвы.

— Такое разрешение позволит горожанам бесплатно оставлять автомобили на уличных парковках своего района с 20:00 до 8:00 в течение одного, двух или трех лет по выбору, — отметили в сообщении.

Горожане также могут внести три тысячи рублей годовой платы, чтобы получить возможность оставлять машины на парковках круглосуточно.

Среди районов столицы больше всего заявок на резидентные разрешения было оформлено в Хамовниках (5911), далее следуют Пресненский (5380), Таганский (4830), Тверской (2857) и Басманный (2727) районы.

Автовладельцам напомнили, что разрешение можно оформить за два месяца до того, как истечет срок действия предыдущего.

При наличии вопросов горожанам посоветовали звонить по номеру 8 (495) 539-54-54 либо 3210, говорится на официальном сайте «Московского паркинга».

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