Дептранс рассказал о работе маломобильных контролеров в Москве

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

С 2018 года в «Московском паркинге» работают маломобильные контролеры, которые не только администрируют платные парковки, но проверяют улицы и транспорт на доступность для инвалидов. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Всего в «Московском паркинге» насчитывается пять таких сотрудников. Борис Кузнецов, Даниил Давыдов и Зинаида-Ольга Казанцева работают с мая по октябрь на специальных инвалидных колясках с электрической приставкой. Зимой они консультируют водителей о платных парковках. Там же трудятся Евгений Андреев и Елизавета Денисова. Они оказывают консультации круглый год. В среднем за рабочую смену, каждый работник принимает от 15 до 18 посетителей.

С 2020 года три маломобильных жителя столицы (Сергей Блинов, Андрей Рудаков, Александр Тухватуллин) работают водителями парконов в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Парконами можно управлять без помощи ног, переключая газ и тормоз рычагом.

Международный день инвалидов отмечается 3 декабря. Он призван привлечь внимание общественности к проблемам маломобильных граждан. Дептранс поблагодарил маломобильных контролеров и водителей парконов за их работу.

— За свою важную работу наши сотрудники регулярно получают благодарности как от правительства, так и от жителей. Спасибо нашим героям, — говорится в сообщении.

Ранее власти Москвы рассказали, как город заботится о людях с инвалидностью.

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