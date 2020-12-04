Около трети иностранных студентов не могут въехать на территорию России

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Около трети иностранных студентов на сегодняшний день не могут въехать на территорию РФ. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

По его словам, в настоящее время в России насчитывается больше 300 тысяч иностранных студентов. Примерно треть из них по разным причинам не может въехать в Россию.

Фальков добавил, что российские университеты организовали удаленное обучение для иностранных студентов, однако из-за разницы в часовых поясах и отсутствия устойчивой связи не всегда удается добиться желаемого результата.

— Российские вузы нацелены на индивидуальную работу с каждым иностранным студентом, — цитирует министра РИА Новости.

Фальков отметил, что в общежитиях, где живут в том числе иностранные студенты, появились дополнительные рабочие места.

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