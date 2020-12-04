Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Около трети иностранных студентов не могут въехать на территорию России
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Около трети иностранных студентов не могут въехать на территорию России

Кирилл Николаев

Образование

Около трети иностранных студентов на сегодняшний день не могут въехать на территорию РФ. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

По его словам, в настоящее время в России насчитывается больше 300 тысяч иностранных студентов. Примерно треть из них по разным причинам не может въехать в Россию.

Фальков добавил, что российские университеты организовали удаленное обучение для иностранных студентов, однако из-за разницы в часовых поясах и отсутствия устойчивой связи не всегда удается добиться желаемого результата.

— Российские вузы нацелены на индивидуальную работу с каждым иностранным студентом, — цитирует министра РИА Новости.

Фальков отметил, что в общежитиях, где живут в том числе иностранные студенты, появились дополнительные рабочие места.

Читайте также: Глава Минобрнауки опроверг слухи о массовых отчислениях иностранных студентов

иностранный студентМинистерство образованиявузы РФ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как важно слушать тишину

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Почему мы так кисло нынче живем

Никита Масленников
Никита Масленников

Только без паники: 90-х больше не случится

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Мы здесь белые — одни

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Абсурд — лучший способ борьбы с ковидом

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Все мнения
О проекте