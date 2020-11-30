Глава Минобрнауки опроверг слухи о массовых отчислениях иностранных студентов

Фото: Официальный аккаунт Валерия Фалькова в Facebook

Массовых отчислений иностранных студентов из российских вузов не происходит. Об этом министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил в понедельник, 30 ноября, комментируя соответствующие сообщения в СМИ.

Ранее в Сети появилась информация, что студентов-иностранцев якобы массово отчисляют из высших учебных заведений РФ. Причиной такой практики стала невозможность въехать в Россию из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.

В свою очередь глава Минобрнауки опроверг эти сведения.

— Никаких массовых отчислений иностранных студентов из российских вузов нет. Количество отчисленных в период с 1 сентября по 30 ноября текущего года студентов, как в прошлом году, так и в этом, примерно одинаковое, — сказал Фальков на видео, опубликованном в Telegram-канале возглавляемого им ведомства.

Видео: Telegram-канал «Минобрнауки России»

В понедельник также стало известно, что все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение.

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