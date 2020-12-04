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Лавров заявил о недопустимости усугубления конфликта в Средиземноморье 
Фото: facebook.com/MIDRussia

Лавров заявил о недопустимости усугубления конфликта в Средиземноморье 

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Москва считает недопустимыми любые действия, усугубляющие конфликтный потенциал в Средиземноморье. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на международной конференции «Средиземноморье: римский диалог».

По его словам, все спорные вопросы, которые возникают в данном регионе, нужно решать на площадке Организации Объединенных Наций (ООН).

— Считаем недопустимыми любые действия, чреватые дальнейшим усилением конфликтного потенциала, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Он напомнил, что механизм разграничения исключительных экономических зон и континентальных шельфов предусмотрен положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Напомним, во вторник, 1 декабря, пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой заявил, что Турция выступает за переговоры с Грецией без предварительных условий по ситуации в Восточном Средиземноморье, где Анкара прекратила сейсморазведку в спорном районе шельфа.

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Сергей ЛавровМИД РФСредиземное море
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