Столичный суд разрешил возбудить дело в отношении Михаила Хачатуряна

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Басманный суд Москвы разрешил следствию возбудить уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей, которых обвиняют в его убийстве. Об этом в пятницу, 4 декабря, рассказал адвокат одной из девушек Ярослав Пакулин.

— 4 декабря 2020 года Басманный районный суд Москвы признал действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи со смертью незаконными, — отметил он.

Юрист добавил, что ранее в суд поступало требование от сестер Хачатурян, которые настаивали на расследовании, чтобы реабилитировать умершего.

Суд отказался возбуждать дело против мужчины о применении физической силы и действиях сексуального характера в отношении дочерей. Это было связано с несогласием родственников.

— Это постановление было обжаловано Наирой Хачатурян, которая указала, что настаивает на продолжении расследования, хотя изначально не давала на это согласия, — цитирует Пакулина ТАСС.

Дело сестер Хачатурян

В 2018 году в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна. По обвинению в убийстве были задержаны его дочери Крестина, Мария и Ангелина. Мотивом преступления, полагают следователи, стала неприязнь, которая была спровоцирована отцом девушек. На протяжении долгого времени он причинял им физические и психические страдания.

Следствие в отношении сестер Крестины, Марии и Ангелины Хачатурян было завершено 14 июня. СК посчитал их виновными в убийстве отца. Старшим сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей — до 10 лет. Кроме того, ей было назначено дополнительное обследование.

В мае 2020 года адвокат одной из девушек Алексей Липцер сообщил, что Следственный комитет РФ отказался переквалифицировать действия сестер на самооборону, тем самым не допустив смягчения обвинения. При этом заместитель генпрокурора еще в январе настаивал на переквалификации дела.

Вскоре стало известно, что сестры, их защитники и потерпевшая сторона ознакомились со всеми материалами дела. Адвокаты девушек настаивают на том, что их действия являлись защитой жизней от посягательств со стороны отца. Уголовное дело насчитывает 28 томов.

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