Ряд остановок наземного транспорта в Москве получат другие названия

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Ряд остановок наземного транспорта на северо-востоке столицы получат другие названия. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Также остановочные пункты будут перенесены.

В частности, с 5 декабря остановку «Институт информационных технологий» для автобуса П12 по улице Кибальчича при следовании от улицы Ярославская переименуют в «Институт биологии и химии». А остановку «Березовая аллея» для автобусов № 33, 134, 154, 238 и 628 по Березовой аллее при следовании к Отрадному проезду перенесут на 160 метров вперед с 6 декабря.

Также новая остановка под названием «Большаково» появится на маршруте автобусов № 400к и 400т, транспорт будет останавливаться по требованию пассажиров, передает агентство городских новостей «Москва».

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