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Москвичей предупредили об изменениях в расписании городских автобусов
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили об изменениях в расписании городских автобусов

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, Московский, 3-й микрорайон Карта всех событий

В начале декабря ряд маршрутов наземного городского транспорта в Москве будет изменен. С 4 декабря автобусы № 879к коротких рейсов «Марьино» — «3-й микрорайон Московского», которые прежде ходили только по утрам и вечерам, по будням начнут работать в течение всего дня с интервалом в 20 минут.

С 5 декабря будут изменены названия ряда остановок общественного транспорта. Так, остановка «Кинотеатр “Витязь”» для автобусов № 261, 273, 295, 752, 816 и С2 на улице Миклухо-Маклая получит название «Улица Архитектора Белопольского».

Остановка «Улица Академика Волгина, 33» — «Стоматология “Доктор Мартин”» для автобусов № 196, 273, 699 и С2 на улице Академика Волгина станет называться «Улица Академика Волгина, 33».

Остановка «Саларьево» для автобуса № 600 на улице Адмирала Корнилова сменит название на «Саларьево-2».

Название остановки «Детская спортивная школа» для автобусов № 863, 866 и 879 на улице Атласова изменят на «Физкультурно-спортивный комплекс».

Помимо этого 6 декабря с 16:00 автобусы Т79 могут курсировать с увеличенными интервалами до окончания мероприятий на Фрунзенской набережной (около 18:00), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что почти полтора десятка остановок общественного транспорта в Москве переименуют.

Читайте также: Маршруты движения автобусов и электробуса изменятся на северо-востоке Москвы

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