Росгвардия рассекретила архивные документы к годовщине контрнаступления под Москвой

Фото: ДВСМИ Росгвардии

Рассекреченные архивные документы, рассказывающие о боях войск НКВД СССР под Москвой в декабре 1941 года, опубликовала Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации ко Дню воинской славы России.

5 декабря 1941 года под Москвой советские войска перешли в контрнаступление и отбросили гитлеровцев на сотни километров от стен столицы. Этому предшествовали месяцы упорной обороны. Вместе с частями Красной Армии, морской пехоты и народного ополчения участие в битве за Москву принимали бойцы и командиры войск внутренних войск НКВД.

Среди опубликованных документов — сводки, доклады и рапорты командования частей НКВД о ходе и результатах боевых операций, потерях неприятеля и личного состава.

В рассекреченных документах также содержатся сведения о боевом эпизоде, который не значится в официальной летописи битвы за Москву, но его подробно описал в своих мемуарах ветеран внутренних войск подполковник в отставке А. Машнин, служивший осенью 1941 года в штабе танкового батальона ОМСДОНа — о бое на железнодорожном мосту, ведущем к Химкам. По нему пролегала дорога на Крюково. Известие о проникновении фашистских автоматчиков практически на улицы Москвы могло деморализующее подействовать на ее защитников и население, поэтому бой на химкинском мосту не внесли в официальные сводки и донесения, сообщает пресс-служба Росгвардии.

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