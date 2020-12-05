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Продюсеры объявили дату старта съемок приквела «Игры престолов»
Фото: twitter.com/GameOfThrones

Продюсеры объявили дату старта съемок приквела «Игры престолов»

Татьяна Плотникова

Кино

Генеральный директор кинокомпании Warner Bros. Джейсон Килар объявил, что съемки приквела телесериала «Игра престолов» начнутся через несколько месяцев.

Рассказывая о планах компании по кинопроизводству в 2021 году, Килар призвал «опасаться драконов над головой» и продемонстрировал концепт-арт будущего телесериала.

Сведения о скором начале съемок приквела «Игры престолов» появились также в официальном Twitter сериала.

— Драконы близко. Съемки «Дома драконов» начнутся в 2021 году, — говорится в сообщении.

Ранее появились сообщения, что британский актер Пэдди Консидайн может сыграть одну из главных ролей в сериале HBO «Дом дракона». По неподтвержденным данным, актер исполнит роль короля Визериса Таргариена.

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