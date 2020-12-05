Продюсеры объявили дату старта съемок приквела «Игры престолов»

Фото: twitter.com/GameOfThrones

Генеральный директор кинокомпании Warner Bros. Джейсон Килар объявил, что съемки приквела телесериала «Игра престолов» начнутся через несколько месяцев.

Рассказывая о планах компании по кинопроизводству в 2021 году, Килар призвал «опасаться драконов над головой» и продемонстрировал концепт-арт будущего телесериала.

Сведения о скором начале съемок приквела «Игры престолов» появились также в официальном Twitter сериала.

— Драконы близко. Съемки «Дома драконов» начнутся в 2021 году, — говорится в сообщении.

Ранее появились сообщения, что британский актер Пэдди Консидайн может сыграть одну из главных ролей в сериале HBO «Дом дракона». По неподтвержденным данным, актер исполнит роль короля Визериса Таргариена.

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