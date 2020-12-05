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Свыше 30 нарколабораторий ликвидировали в Подмосковье с начала года
Фото: Пресс-центр МВД России

Свыше 30 нарколабораторий ликвидировали в Подмосковье с начала года

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Московской области обнаружили и ликвидировали на территории региона 34 подпольные лаборатории по изготовлению наркотических веществ.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области, часть нелегальных лабораторий удалось обнаружить благодаря информации, полученной от жителей.

В рамках борьбы с наркопреступлениями в Подмосковье ведется регулярная профилактическая работа: в школах демонстрируют фильмы, проводят интерактивные занятия, обучающие программы, фотовыставки и квесты, которые в доступной форме объясняют вред зависимостей.

Для координации работы активистов, которые реализуют такие проекты, общественные организации и движения объединены в единое региональное антинаркотическое движение «Московский областной волонтерский патруль». Его участниками стали уже 1,3 тысячи человек.

За 2,5 года волонтеры провели 3,8 тысячи мероприятий для 58 тысяч подмосковных учеников. Проекты Московского областного волонтерского движения второй год подряд получают поддержку Фонда президентских грантов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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обнаружение наркотиковМосковская областьволонтеры
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