Трубоукладчиком «Северного потока-2» в водах Германии станет баржа «Фортуна»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Германия сообщила, что укладывать трубы на участке подводного газопровода «Северный поток-2» будет баржа «Фортуна». Об этом заявило Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ.

Так, заниматься работами по «Северному потоку-2» в водах Германии будет специализированная баржа, ходящая под российским флагом.

В проектной компании, которая занимается строительством газопровода, сообщили, что работы будут проходить в Балтийском море, южнее мелководного района Адлергрунд. Баржа будет вести работы с 5 по 31 декабря. На сегодняшний день «Фортуна» находится в немецком порту Висмар, сообщает РБК.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля Сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

Читайте также: Кремль оценил планы США ввести новые санкции против «Северного потока — 2»