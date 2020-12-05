Китайский вирусолог предсказала распространение новых видов коронавируса

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Специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли (Shi Zhengli) сообщила, что летучие мыши на юге и юго-западе Китая являются носителями других коронавирусов, которые могут передаться людям. Об этом пишет The Guardian.

По словам Ши Чжэнли, вирусы, в частности родственные Sars-CoV-2, скорее всего, распространены в природе и за пределами Китая. Специалист отметила, что перед тем, как попасть к человеку коронавирус, вызвавший пандемию, от летучей мыши был передан «промежуточному животному».

— Этого промежуточного носителя предстоит определить, — сказала Ши Чжэнли.

Профессор Эдвард Холмс согласился с коллегой из Китая и отметил, что коронавирус мог быть в промежуточном носителе на протяжении долгого времени.

В 2019 году группа ученых под руководством Ши Чжэнли сообщила, что в Китае определены горячие точки, где коронавирусы демонстрируют высокое генетическое разнообразие, а значит, высокую способность к мутациям. Исследование показало, что некоторые из вирусов способны проникать в человеческие клетки.

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