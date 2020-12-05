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Число ушедших на карантин из-за коронавируса российских школ увеличилось до 79
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Число ушедших на карантин из-за коронавируса российских школ увеличилось до 79

Виктория Родимкина

Образование

В России число школ, которые были вынуждены уйти на карантин из-за коронавирусной инфекции увеличилось до 79. Об этом сообщает министерство просвещения в Telegram-канале «Большая перемена РФ» в субботу, 5 декабря.

Ранее сообщалось, что на карантине из-за COVID-19 находятся 72 школы.

— Всего в 79 школах в 29 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что это составляет 0,2 процента от всех российских школ.

Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,03 процента от общего количества. За пятницу, 4 декабря, в стране ушли на карантин восемь школ, вышла — одна.

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