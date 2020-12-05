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Более 78,7 миллиона тестов на коронавирус провели в России
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Более 78,7 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России на сегодняшний день провели более 78,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 5 декабря.

За сутки в России провели 550 тысяч тестов на COVID-19. В России под наблюдением медиков остается 528 491 человек с подозрением на коронавирус.

Ранее стало известно, что число ушедших на карантин из-за коронавируса российских школ увеличилось до 79.

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