Цикл лекций о водоемах столицы стартует на платформе #Москвастобой

Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

Цикл лекций о столичных водоемах стартует на платформе #Москвастобой. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

— Медиаплатформа #Москвастобой запускает новый цикл онлайн-экскурсий «Москва с воды». Всего будет показано семь выпусков, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, посмотреть три экскурсии уже можно на платформе #Москвастобой и на страницах портала Life в социальных сетях.

В первом выпуске пользователи узнают о городских набережных, во втором — о Водоотводном канале, в третьем — о сооружениях над Москвой-рекой: станции метро «Воробьевы горы» и Смоленском метромосте.

Кроме того, зрителям расскажут о шлюзах Канала имени Москвы, Химкинском водохранилище и популярных объектах, расположенных вдоль Москвы-реки («Москва-Сити», Северный речной вокзал и так далее).

Новые экскурсии будут появляться на платформе еженедельно, передает агентство городских новостей «Москва».

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