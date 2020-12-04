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Онлайн-марафон «Новогодняя экспедиция» пройдет в Москве с 7 по 28 декабря
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Онлайн-марафон «Новогодняя экспедиция» пройдет в Москве с 7 по 28 декабря

Юлия Ямпольская

Город

Жителям столицы предложили принять участие в марафоне «Новогодняя экспедиция». Он пройдет в период с 7 по 28 декабря в социальных сетях акции «День без турникетов». Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил глава Департамента предпринимательства и инновационного развитияМосквы Алексей Фурсин.

Он отметил, что по причине действующих ограничений традиционные экскурсии в рамках дня без турникетов власти решили заменить праздничным онлайн-марафоном.

— Благодаря такому формату принять в нем участие смогут не только жители Москвы, но и все желающие. Кроме того, на сайте проекта по-прежнему доступны виртуальные экскурсии, которые уже набрали более 50 тысяч просмотров, — из 57 видео каждый найдет для себя что-то интересное, — цитирует Фурсина официальный сайт мэра столицы.

Так, раз в три дня организаторы и партнеры проекта будут отправлять участникам марафона задания, например, написать письмо Деду Морозу, угадать новогодние фильмы по набору эмодзи, сделать фото новогодней Москвы, спеть праздничную песню, опубликовать любимый рецепт блюда и многое другое. За выполнение будут начислены баллы, которые потом можно обменять на приз из общего магазина подарков.

Для того, чтобы принять участие в онлайн-марафоне, необходимо пройти регистрацию на сайте и подписаться на проект в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук» и «ВКонтакте».

Задания можно выполнять параллельно на нескольких площадках, но баллы будут суммироваться только в одной из выбранных соцсетей. Присоединиться можно в любой день, выполнив все предыдущие задания.

После марафона лучшие советы и идеи, как встретить Новый год, которые предложат участники, соберут в электронную книгу.Окончательные результаты с распределением мест и подарков объявят к 20 января 2021 года.

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