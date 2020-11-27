Более 50 тысяч москвичей поучаствовали в «Осеннем марафоне»

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Каждый пятый участник акции «Осенний марафон» в рамках проекта «Активный гражданин» правильно ответили на все вопросы в заданиях. Марафон проходил в столице с 13 октября по 17 ноября.

Проверить свои знания решились 50,7 тысячи человек. Из них 10 тысяч правильно ответили на все вопросы, которые касались истории и культуры Москвы, а также общественной жизни столицы. За прохождение марафона москвичи получали баллы. Теперь их можно потратить на полезные вещи или подарки.

— Полученные баллы они потратят в магазине поощрений проекта «Активный гражданин». Там можно пополнить карту «Тройка», оплатить парковку, получить промокоды на доставку еды, а также заказать сувениры (футболки, термокружки, флешки, зонты и многое другое), — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также среди участников будут разыграны наборы с самыми популярными сувенирами проекта.

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