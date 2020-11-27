Выбраны мелодии, которые будут звучать в столичных парках зимой

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Композиции победителей проекта «Плейлист #МосАртист |Музыка в парках» будут звучать в столичных парках предстоящей зимой. Об этом заявил глава Департамента культуры города Александр Кибовский.

По его словам, в Москве в десятый раз на конкурсной основе выбирали мелодии для парков. На конкурс прислали рекордное число заявок — 1091. Из них Московский продюсерский центр отобрал 43.

— Даже в период временных ограничений концертной деятельности мы стараемся предоставить возможность проявить себя творческим коллективам и исполнителям не только из Москвы, но и из других регионов и даже стран.<...> Скоро лучшие песни зазвучат для посетителей парковых зон столицы наряду с давно известными и любимыми москвичами произведениями, — приводятся слова Кибовского на официальном сайте мэра Москвы.

Среди победителей оказались исполнители Zventa Sventana, BrainStorm, ДиДюЛя и артист Андрей Гризли. Полный список артистов доступен на сайте Московского продюсерского центра.

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