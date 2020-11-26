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Зимний сезон стартует на ВДНХ 27 ноября
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Зимний сезон стартует на ВДНХ 27 ноября

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, площадь Промышленности Карта всех событий

Зимний сезон начнется в пятницу, 27 ноября, на ВДНХ вместе с открытием ледовых дорожек. Об этом сообщили представители выставки.

Темой этого сезона станет антарктическая зима.

— Зимний сезон ВДНХ 2020/21 посвящен 200-летию с открытия русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым последнего неизвестного до этого материка — Антарктиды. В течение 1820–1821 годов экспедиция на шлюпах «Мирный» и «Восток» обошла весь континент, — сообщается на сайте ВДНХ.

На площади Промышленности откроется экспозиция о природе Южного полюса. В пятницу, 27 ноября, на территории выставки запустят, как уточняют в ВДНХ, «самый большой каток Европы с искусственным покрытием».

— Гости выставки могут кататься по ледовым дорожкам от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие», любуясь историческими павильонами и фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок». В центре установили живописный пешеходный мост и арт-объект в виде цифр 2021, — уточнили организаторы.

Каток будет работать до 28 февраля с соблюдением всех правил безопасности. Бесплатно покататься на коньках можно будет в парке «Останкино».

Читайте также: Московские катки с искусственным льдом будут работать по новым правилам

ВДНХзимний сезонискусственный каток
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