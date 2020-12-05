Шестнадцатилетний подросток в Петербурге зарезал свою бабушку

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В Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве пожилой женщины задержан ее внук — шестнадцатилетний подросток. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу в субботу, 5 декабря.

Известно, что 3 декабря в доме по проспекту Юрия Гагарина подросток во время ссоры ударил ножом свою 71-летнюю бабушку. От полученных травм женщина скончалась на месте.

На следующий день молодой человек пришел в отделение полиции, где сообщил о случившемся. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», добавили в ведомстве.

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