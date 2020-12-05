Подсветку обновили на комплексе «Памятник защитникам Москвы» в Зеленограде

Фото: Николай Акимов / ТАСС

Подсветку обновили на мемориальном комплексе «Памятник защитникам Москвы» в Зеленограде. Об этом в субботу, 5 декабря, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В год юбилея Великой Победы было принято решение обновить памятник с помощью современной архитектурно-художественной подсветки. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили устройство наружного освещения, включая архитектурную подсветку центрального обелиска «Штыки», — отметил он.

Как уточняется, специалисты установили 44 прожектора, которые освещают обелиск, часть барельефа и бронзовую чашу. Также решен вопрос освещения пешеходной зоны: там появились уличные торшеры.

По словам Бирюкова, были использованы энергоэффективные светодиодные осветительные приборы, которые произвели в России.

Заммэра напомнил, что памятник открыли 24 июня 1974 году в честь годовщины парада Победы. Он входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Свое название он получил из-за центрального обелиска, который представляет собой стилизованное изображение трех штыков. Они являются символами кавалерийских, стрелковых и танковых частей, передает агентство городских новостей «Москва».

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