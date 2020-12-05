«Убийца самый настоящий»: Боярский объяснил, почему Д’Артаньян — отрицательный персонаж

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Актер Михаил Боярский, который сыграл Д’Артаньяна в фильмах о приключениях мушкетеров, рассказал, что считает своего героя, скорее, отрицательным персонажем.

— Д’Артаньян — убийца самый настоящий. В день по пять трупов. Еще женщине голову отрубили — и ничего, — сказал он во время интервью с YouTube-каналом «Зангалис & К».

По словам Боярского, он негативно относится к попыткам переснять картину. Свое участие в ремейках фильмов о мушкетерах объяснил тем, что ему необходимо зарабатывать и «кормить семью».

— В одну реку дважды войти очень сложно. Последующее всегда хуже предыдущего, — сказал актер.

Ранее Михаил Боярский осудил звезд отечественной эстрады, желающих получить поддержку от государства на фоне COVID-19. Он посоветовал артистам искать другой путь заработка.

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