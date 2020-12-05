«День усыновления Васи»: Виктор Рыбин удивил поклонников признанием о сыне

Фото: instagram.com/nsenchukova_official

Певица Наталья Сенчукова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала ролик, который немного смутил ее подписчиков.

На видеозаписи певица с мужем, музыкантом Виктором Рыбиным, рассказали, что 4 декабря они отмечают семейную дату.

— Она, конечно, казусно-парадоксальная. Двадцать два года назад нам пришлось усыновить нашего сына Васю. Хотя ему сейчас 21 год. Вот загадка, как так произошло? Но вот у нас сегодня такая дата. День усыновления нашего Васи Рыбина, — сказал музыкант.

«Так Вася не ваш родной сын? Мы ничего не понимаем», — прокомментировали ролик поклонники.

При этом некоторые подписчики разобрались в ситуации: «Сын у вас родился в феврале 1999 года. Скорее всего, в декабре вы расписались. У вас хорошая семья, счастья вам»; «Василий, конечно, глаз не оторвать. А Вася родился до того, как вы поженились».

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