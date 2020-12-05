Клуб в Москве опечатали после концерта группы «Кипелов» за нарушение мер по COVID-19

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 80А Карта всех событий

Столичный клуб опечатали из-за нарушения санитарных мер по коронавирусу во время концерта группы «Кипелов» 4 декабря. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Объект расположен по адресу Ленинградский проспект, дом № 80.

— Во время концерта группы «Кипелов» в клубе Adrenaline Stadium были нарушены требования к проведению противоэпидемических мероприятий в период распространения новой коронавирусной инфекции, — отметили в надзорном ведомстве.

Как уточняется, администрация не осуществила должный контролю за соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима. Это может привести к осложнению эпидемиологической ситуации.

Роспотребнадзор пояснил, что клубу грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток. По данному факту составлен административный протокол, передает агентство городских новостей «Москва».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Хостел в столице опечатали из-за нарушения мер по коронавирусу