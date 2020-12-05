Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Клуб в Москве опечатали после концерта группы «Кипелов» за нарушение мер по COVID-19
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Клуб в Москве опечатали после концерта группы «Кипелов» за нарушение мер по COVID-19

Юлия Захарова

Общество
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 80АКарта всех событий

Столичный клуб опечатали из-за нарушения санитарных мер по коронавирусу во время концерта группы «Кипелов» 4 декабря. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Объект расположен по адресу Ленинградский проспект, дом № 80.

— Во время концерта группы «Кипелов» в клубе Adrenaline Stadium были нарушены требования к проведению противоэпидемических мероприятий в период распространения новой коронавирусной инфекции, — отметили в надзорном ведомстве.

Как уточняется, администрация не осуществила должный контролю за соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима. Это может привести к осложнению эпидемиологической ситуации.

Роспотребнадзор пояснил, что клубу грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток. По данному факту составлен административный протокол, передает агентство городских новостей «Москва».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Хостел в столице опечатали из-за нарушения мер по коронавирусу

штрафбезопасностькоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как важно слушать тишину

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Мы здесь белые — одни

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Абсурд — лучший способ борьбы с ковидом

Все мнения
О проекте