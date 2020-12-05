Клуб в Москве опечатали после концерта группы «Кипелов» за нарушение мер по COVID-19
Столичный клуб опечатали из-за нарушения санитарных мер по коронавирусу во время концерта группы «Кипелов» 4 декабря. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.
Объект расположен по адресу Ленинградский проспект, дом № 80.
— Во время концерта группы «Кипелов» в клубе Adrenaline Stadium были нарушены требования к проведению противоэпидемических мероприятий в период распространения новой коронавирусной инфекции, — отметили в надзорном ведомстве.
Как уточняется, администрация не осуществила должный контролю за соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима. Это может привести к осложнению эпидемиологической ситуации.
Роспотребнадзор пояснил, что клубу грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток. По данному факту составлен административный протокол, передает агентство городских новостей «Москва».
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