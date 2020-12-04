Хостел в столице опечатали из-за нарушения мер по коронавирусу
Хостел опечатали на северо-западе столицы из-за нарушения мер по коронавирусу. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.
Объект расположен по адресу улица Маршала Тухачевского, дом № 32, корпус 2.
— В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований при функционировании хостела, а также факты невыполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, — отметили в надзорном ведомстве.
Специалисты пояснили, что постояльцам и работникам заведения не измеряли температуру, а некоторые сотрудники не использовали на рабочем месте средства индивидуальной защиты. Также у владельцев хостела не было документов, подтверждающих наличие у персонала тестов на коронавирус.
Грязное белье работники хранили в общем коридоре, где также сушились чистые постельные принадлежности.
В связи с указанными фактами деятельность объекта временно приостановили. Материалы проверок передали в суд, говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.
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