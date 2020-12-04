Нарушение санитарных норм против COVID-19 обнаружили в «Царицыне»

/ Фото: Татьяна Родионова

Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Столичный Роспотребнадзор обнаружил нарушения требований санитарного законодательства в «Царицыне» в столице. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили на сайте ведомства.

Стало известно, что в музее-заповеднике сотрудники не представили документы о техническом обслуживании и эффективности работы системы вентиляции. По результатам проверки в местах общего пользования отсутствовали антисептики.

Также в музее не был организован контроль за прохождением тестирования на коронавирус сотрудниками клининговой компании, которая проводит уборку в зданиях.

Кроме того, несмотря на пять зарегистрированных случаев заболевания COVID-19, не был усилен дезинфекционный режим и не организовано проведение разъяснительной работы по мерам профилактики, сотрудники музея не перешли на дистанционный режим.

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