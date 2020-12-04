Нарушение санитарных норм против COVID-19 обнаружили в «Царицыне»
Столичный Роспотребнадзор обнаружил нарушения требований санитарного законодательства в «Царицыне» в столице. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили на сайте ведомства.
Стало известно, что в музее-заповеднике сотрудники не представили документы о техническом обслуживании и эффективности работы системы вентиляции. По результатам проверки в местах общего пользования отсутствовали антисептики.
Также в музее не был организован контроль за прохождением тестирования на коронавирус сотрудниками клининговой компании, которая проводит уборку в зданиях.
Кроме того, несмотря на пять зарегистрированных случаев заболевания COVID-19, не был усилен дезинфекционный режим и не организовано проведение разъяснительной работы по мерам профилактики, сотрудники музея не перешли на дистанционный режим.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Аквапарк «Мореон» в Москве могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID