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Аквапарк «Мореон» в Москве могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Аквапарк «Мореон» в Москве могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, Голубинская улица, 16 Карта всех событий

Аквапарк «Мореон» на юго-западе столицы могут закрыть на 90 суток за нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора в четверг, 3 декабря.

— В связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции управление Роспотребнадзора по Москве продолжает контролировать выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий в местах массового пребывания людей. Специалистами управления были проведены мониторинговые обследования аквапарка «Мореон» ООО «Е.Т.С» (улица Голубинская,16) и аквапарка «Карибия» ООО «Монах Инвестинг» (Зеленый проспект, 10б).

По результатам обследования данных аквапарков специалисты установили, что администрацией принимаются меры, которые направлены на предупреждение распространения COVID-19.

Однако в аквапарке «Мореон» в бассейне «Лагуна» выявлено несоответствие качества воды по химическим показателям, превышение содержания хлороформа в воздухе в зоне дыхания посетителей и несоответствие смывов с поручней по бактериологическим показателям. Отмечается, что это может свидетельствовать о нарушении проведения дезинфекционных мероприятий и недостаточной эффективности работы вентиляции.

По данным фактам возбудили дело об административном правонарушении по статье 6.4 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО «Е.Т.С». Организации грозит штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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