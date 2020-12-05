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Ученые опровергли миф о связи противовирусных препаратов с течением COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ученые опровергли миф о связи противовирусных препаратов с течением COVID-19

Юлия Захарова

Здоровье

Применение противовирусных препаратов не оказывают влияния на тяжесть течения коронавируса. Исследование появилось в журнале New England Journal of Medicine.

Как уточняется, ученые изучили сведения о здоровье более 11 тысяч взрослых пациентов с коронавирусной инфекцией в 405 больницах 30 стран, а также методы их лечения. Специалисты хотели выяснить, как связано применение противовирусных препаратов, включая ремдесивир, лопинавир, гидроксихлорохин и интерферон бета-1а, с течением заболевания.

Всего скончались 1253 человека, процент смертности за 28 дней был равен 11,8. Тем не менее коэффициент смертности во время использования препаратов оставался примерно одинаковым. Так, при приеме лопинавира он был равен 1,00, ремдесивира — 0,95, гидроксихлорохина — 1,19, интерферона — 1,16.

Как подчеркнули ученые, указанная информация доказывает, что применение противовирусных не способно снизить уровень смертности или необходимость подключения к ИВЛ.

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