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Названа болезнь, десятикратно повышающая риск госпитализации при COVID-19
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Названа болезнь, десятикратно повышающая риск госпитализации при COVID-19

Ростислав Зубков

Наука

Хроническое заболевание почек наиболее тесно связано с вероятностью госпитализации при коронавирусе. Об этом заявила группа специалистов Geisinger.

Они изучили медицинские карты почти 13 тысяч пациентов, которые сдали тесты на COVID-19 в системе больницы в период с 7 марта по 19 мая. Из этой выборки у 1604 человек выявили коронавирус, причем 354 из них понадобилась госпитализация. Далее ученые проследили связи между недугами, включая заболевания почек, сердца и сосудов, дыхательной системы и обмена веществ, и госпитализацией с коронавирусной инфекцией.

Выяснилось, что именно хроническое заболевание почек сильнее всего связано с госпитализацией. Вероятность такого исхода для пациентов с ковидом и терминальной стадией почечной недостаточности в 11 раз выше, чем у людей без заболевания почек.

Эксперты полагают, что это связано с тем, что почки относятся к тканям с наиболее высокой экспрессией ACE2, рецептора SARS-CoV-2. Результаты исследования приводятся на страницах журнала PLOS ONE.

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