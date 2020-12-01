«Легкая форма и группа риска»: Онищенко — о причинах отказа в госпитализации пациенту с ковидом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В некоторых случаях врачи скорой помощи имеют право отказать пациенту с коронавирусом в госпитализации. О том, когда инфицированный может полечиться дома, а когда ему действительно необходимо лечение в больнице, «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-эпидемиологом, бывшим главой Роспотребнадзора, депутатом Госдумы Геннадием Онищенко.

«ВМ» связалась с парламентарием после новосибирского прецедента: в этом городе прибывшие по вызову медики якобы посреди улицы высадили мужчину, который обратился за помощью, заподозрив у себя ковид. При этом, как оказалось, у него также была открытая форма туберкулеза. Объясняя свой поступок, специалисты сослались на переполненность коронавирусных госпиталей. Теперь по факту случившегося Росздравнадзор проводит проверку.

По мнению Онищенко, в целом новосибирские врачи приняли верное решение, хотя в их силах было поступить с пациентом иначе.

— При таком миксе — открытая форма туберкулеза плюс коронавирус — медики, вероятно, взвесили все «за» и «против» и решили назначить амбулаторное лечение, поскольку заболевание ковидом, по всей видимости, протекало в легкой форме, — говорит собеседник «ВМ». — Не всех же подряд, у кого подозревают COVID-19, нужно везти в больницу. Если человек не входит в группу риска, то может и дома полечиться. В целом это правильная тактика.

Онищенко подчеркнул, что госпитализация человека с открытым туберкулезом чревата массовым заражением пациентов в том отделении больницы, куда его положат.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

При этом, продолжает бывший главный санитарный врач России, медики могли бы подобрать туберкулезному больному такую форму госпитализации, при которой риски распространения его основной болезни среди окружающих будут сведены на нет. Это позволит не бросать пациента один на один со своими недугами, в том числе с коронавирусом. Если заболевание ковидом действительно протекает тяжело, зараженному требуется стационарное лечение, отметил собеседник «ВМ».

Главная причина негоспитализации пациента с коронавирусом — легкость течения вызванного им недуга. Когда болезнь не так страшна, с ней можно бороться своими силами, хотя посредничество врачей тоже лишним не будет: они могут приехать и назначить необходимые препараты, дать полезные инструкции и т. п., добавил Онищенко.

— Если заболевание коронавирусом протекает в легкой форме, но есть эндокринная болезнь, например диабет, то лучше все-таки госпитализировать человека. То же самое с онкологией, поскольку при наличии рака у пациента априори подавленный иммунитет. Ему нужна госпитализация, — сказал депутат.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал четыре симптома, при которых надо срочно обращаться в скорую.

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