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Культурные учреждения столицы проведут лекции и мастер-классы в выходные
Фото: pexels.com/Ekaterina Bolovtsova

Культурные учреждения столицы проведут лекции и мастер-классы в выходные

Юлия Захарова

Город

Культурные учреждения столицы пригласили горожан на мероприятия к юбилею поэта Афанасия Фета и 79-й годовщине битвы под Москвой. Желающие смогут посмотреть лекции, принять участие в мастер-классах и начать изучать новый иностранный язык.

Например, детская библиотека № 178 организует видеопрезентацию «Москва и москвичи, которая будет доступна 5 декабря в 16:00 на YouTube-канале библиотеки.

Также москвичи смогут прослушать лекцию о битве под Москвой, которую читает доктор исторических наук писатель Александр Черемин. Запись опубликована на сайте культурного центра «Митино».

В честь 200-летия со дня рождения поэта и переводчика Афанасия Фета были подготовлены такие проекты, как чтение его произведений (YouTube-канал Центральной библиотеки № 21) и онлайн-выставка (YouTube-канал Центральной библиотеки № 193).

Создать новогодние украшения можно будет на мастер-классе детской музыкальной школы имени Лядова, для участия необходимо зарегистрироваться.

Любителей музыки ждет урок вокала, организованный культурным центром «Новослободский», а занятия по английскому и итальянскому языкам проведет сад имени Баумана на странице в Instagram, говорится на официальном портале мэра Москвы.

Читайте также: Цикл лекций о водоемах столицы стартует на платформе #Москвастобой

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