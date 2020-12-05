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Вирусолог заявил, что все жители Земли не смогут переболеть COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вирусолог заявил, что все жители Земли не смогут переболеть COVID-19

Юлия Захарова

Здоровье

Все жители Земли не смогут переболеть коронавирусом. Об этом в субботу, 5 декабря, заявил ученый-вирусолог, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Леонид Марголис.

По его словам, во множестве случаев родственники заболевших не заражались инфекцией даже после того, как те переболели.

— Не бывает болезни, которой все одинаково болеют. Есть огромное количество генетических факторов, которые делают людей более восприимчивыми или менее восприимчивыми. Я уверен, что даже если бы эпидемия была бесконтрольной, конечно, не все население Земли бы переболело, — отметил Марголис.

Как добавил специалист, защитить организм поможет вакцинация. Она не позволит подхватить вирус, однако ученым пока неизвестно, в течение какого периода препарат будет защищать, передает агентство городских новостей «Москва».

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