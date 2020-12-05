Дело возбудили по факту продажи фальшивой справки об отрицательном тесте на COVID-19
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о возбуждении уголовного дела по факту продажи фальшивой справки об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщает МВД Медиа.
По ее словам, в полицию поступило заявление от представителя медицинской организации о незаконной деятельности интернет-ресурса, связанного с продажей поддельных медицинских справок. Выяснилось, что гражданину за 2500 рублей продали фальшивую справку об отрицательном тесте на коронавирус.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
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