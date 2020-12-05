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Следователи потребовали ареста женщины, выбросившей из окна ребенка в Новой Москве
Фото: depositphotos.com

Следователи потребовали ареста женщины, выбросившей из окна ребенка в Новой Москве

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Внуковское, улица Лётчика Ульянина, 7кАКарта всех событий

Следователи потребовали арестовать женщину, выбросившую из окна ребенка знакомых в Новой Москве. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщили в пресс-службе Щербинского суда.

Как уточняется, обвиняемая находится на седьмом месяце беременности.

— В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемой в убийстве малолетнего, — приводит сообщение суда ТАСС.

Другие подробности дела не уточняются.

Напомним, что, 4 декабря, беременная женщина выкинула двухмесячного младенца из окна 13-этажного многоквартирного дома. Инцидент произошел по адресу улица Летчика Ульянина, дом 7а, жилой комплекс «Солнцево-парк», поселение Внуковское.

Как стало известно позже, в квартире находились мама ребенка и ее подруга, которая, по предварительным данным, и выбросила малыша в окно.

По факту произошедшего СК России по Москве возбудил уголовное дело. Женщина задержана.

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