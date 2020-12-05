Следователи потребовали ареста женщины, выбросившей из окна ребенка в Новой Москве
Следователи потребовали арестовать женщину, выбросившую из окна ребенка знакомых в Новой Москве. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщили в пресс-службе Щербинского суда.
Как уточняется, обвиняемая находится на седьмом месяце беременности.
— В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемой в убийстве малолетнего, — приводит сообщение суда ТАСС.
Другие подробности дела не уточняются.
Напомним, что, 4 декабря, беременная женщина выкинула двухмесячного младенца из окна 13-этажного многоквартирного дома. Инцидент произошел по адресу улица Летчика Ульянина, дом 7а, жилой комплекс «Солнцево-парк», поселение Внуковское.
Как стало известно позже, в квартире находились мама ребенка и ее подруга, которая, по предварительным данным, и выбросила малыша в окно.
По факту произошедшего СК России по Москве возбудил уголовное дело. Женщина задержана.
Читайте также: Трое задержанных по подозрению в убийстве семьи в Волоколамске признались в содеянном