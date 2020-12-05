Оппозиция потребовала отставки Пашиняна до 8 декабря

Фото: primeminister.am / аппарат премьер-министра Республики Армения

Оппозиция предоставила премьер-министру Армении Николу Пашиняну время до 8 декабря, чтобы уйти в отставку. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщает РИА Новости.

Оппозиционеры заявили, что если Пашинян не уйдет в отставку до 11:00 по московскому времени вторника, то по всей стране начнутся акции неповиновения. После митинга демонстранты направились к его правительственному особняку. Акция протеста объявлена завершенной.

Оппозиционные демонстрации возникают в Ереване не первый раз. За последнее время местные жители не раз выражали негодование по поводу действий властей, в частности, премьера Пашиняна. Его винят в подписании соглашения о прекращении войны в Карабахе.

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