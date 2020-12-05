Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Американский журнал Time объявил 2020 год худшим в истории. Соответствующая обложка выпуска опубликована в Twitter-аккаунте издания в субботу, 5 декабря.

В одной из статей журнала кинокритик Стефани Захарек заявила, что в истории США были куда более нелегкие годы, но почти никто из ныне живущих еще не переживал ничего подобного. Она имела в виду пандемию коронавирусной инфекции.

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC — TIME (@TIME) December 5, 2020

Она добавила, что 2020 год был полон боли и был «до сумасшествия будничным».

Ранее журнал Time впервые выбрал «Ребенка года». Победителем в этой номинации стала 15-летняя исследовательница в сфере высоких технологий Гитанджали Рао.

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