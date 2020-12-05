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«Жду новогоднюю ночь»: Темникова показала праздничный наряд
Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

«Жду новогоднюю ночь»: Темникова показала праздничный наряд

Юлия Захарова

Звезды

Российская певица Елена Темникова показала снимок в вечернем наряде. Фото опубликовано на странице звезды в Instagram.

Девушка призналась, что очень ждет наступления Нового года, однако праздничного настроения у нее пока нет.

— Я очень жду новогоднюю ночь. Чтобы проснуться утром 1 января и есть салаты килограммами, начиная с завтрака. А пока салатов нет. И настроения новогоднего нет. Но бодримся, — отметила Темникова в подписи к публикации.

Многие поклонники поддержали знаменитость, добавив, что также не ощущают приближения главного праздника года. «Не жду новогоднюю ночь, потому что буду работать, какое тут настроение»; «Сложный был год, праздник не чувствуется»; «Тоже никакого настроения, надеюсь, скоро уловлю вайбы новогоднего волшебства», — делились они в комментариях.

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InstagramЕлена ТемниковаНовый год
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